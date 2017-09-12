Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Dicle ilçesinin Aşağıtaşağıl ve Taşağıl köyleri kırsalı ile Kulp'un Alaca köyüne bağlı Şenyayla mezrasının Hazneki Tepe mevkisinde faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak ve barınakların tahrip edilmesi amacıyla 8 Eylül'de başlatılan operasyon dün başarıyla tamamlandı.

Aşağıtaşağıl ve Taşağıl köyleri kırsalındaki aramalarda 3 bidon içerisinde 2 terörist kıyafeti, 179 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 50 M-16 piyade tüfeği fişeği, Biksi makineli tüfek fişeği, küçük tüp, 2 şemsiye, 3 ızgara, çanta, panço, yağmurluk, 400 metre kablo, 16 pil ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kulp'taki Hazneki Tepe mevkisinin doğusundaki ağaçlık alanda tespit edilen teröristlere yönelik dün düzenlenen yakın hava destekli operasyonda sıcak temas sağlanması sonucu bir terörist etkisiz hale getirildi. Aramalarda bulunan Biksi makineli tüfek, bu silaha ait 200 fişek, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 30 ateşleme düzeneği, 5 sırt çantası ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesine el konuldu.

60 bin 640 kök Hint keneviri imha edildi

Hazro ilçesinin Meşebağları köyü sınırlarında düzenlenen narkoterör operasyonunda 4 ayrı bölgede 60 bin 640 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Savcılığın talimatıyla ele geçirilen yaşam ve giyim malzemeleri ile Hint keneviri olay yerinde imha edildi.

Ele geçirilen mühimmat ile örgütsel doküman muhafaza altına alındı.

Teröristin cesedi otopsi için Diyarbakır'a gönderildi.