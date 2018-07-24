Diyarbakır ve Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Lice ile Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgelerinde düzenlenen terör operasyonlarında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır/Lice ve Irak kuzeyi Kani-Rash bölgelerinde 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 24 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber