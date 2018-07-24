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Diyarbakır ve Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice ile Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgelerinde yapılan operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır ve Irakın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Lice ile Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgelerinde düzenlenen terör operasyonlarında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Diyarbakır, Irak'ın kuzeyi, Kani-Rash, lice, terör operasyonu
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