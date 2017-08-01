Diyarbakır ve Hakkari'deki şehitlerimiz için tören

Diyarbakır Lice ilçesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basarak şehit düşen Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ve Jandarma Uzman Onbaşı Erkan Sakal için tören düzenlendi.

Diyarbakır General Galip Deniz Kışlasında düzenlenen törende şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Törenin ardından şehit Binbaşı Çelik ile şehit Uzman Onbaşı Sakal'ın cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcı Tümgeneral Musa Çitil, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 16. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla katıldı.

Güvenlik korucusu Sebahattin Hayva için tören

Öte yandan, Hakkari'de, PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan güvenlik korucusu Sebahattin Hayva için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törene şehidin ailesi, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Şirin Keleş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, kamu kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehidin naaşının alana getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, Hayva'nın öz geçmişi okundu. Şehidin, bu sırada gözyaşlarını tutamayan eşi Bahar Hayva, oğlu ve yakınlarını askerler teskin etti.

Duanın yapılmasının ardından cenaze, Tuğgeneral Emre Tayanç, asker ve polisler tarafından ambulansa taşındı.

Şehit Hayva'nın cenazesi toprağa verilmek üzere merkeze bağlı Üzümcü Köyü'ne uğurlandı.

11 Haziran'da Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı yakındaki Üzümcü Köyü Şine Köprüsü civarında mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce ateş açılması sonucu yaralanan 3 güvenlik korucusundan durumu ağır olan Hayva, kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisinde şehit olmuştu.