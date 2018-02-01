  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: Terör örgütünün üst düzey 2 yöneticisi ölü ele geçirildi

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: Terör örgütünün üst düzey 2 yöneticisi ölü ele geçirildi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Mavi listede yer alan terör örgütünün üst düzey 2 yöneticisi ölü ele geçirildi." dedi.

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Jandarma ekipleri, arananlar listesinde mavi kategoride bulunan ve terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtilen "Eylül" kod adlı Murat Üçer'i (33) yakalamak için çalışma başlattı.

Söz konusu teröristin Dernek Mahallesi Çalıkbükü mezrasında olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon sırasında, Üçer ve beraberindeki 3 PKK'lı terörist bindikleri araçla kaçmaya başladı. Takip sonucunda Çeper mezrası civarında aracın önünü keserek "dur" ihtarında bulunan güvenlik güçlerine, teröristlerce silahla ateş açıldı.

Buna karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mavi liste, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
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