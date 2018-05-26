Diyarbakır Silvan'da iki bin kişilik kardeşlik iftarı

Diyarbakır Silvan Belediyesi tarafından Gebze Belediyesi'nin de katkılarıyla İlçe merkezinde, Selahaddini Eyyubi Camii önünde iftar programı düzenlendi.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, "Gebze Belediyesi ve Silvan Belediyesi olarak kurduğumuz bu kardeşlik soframıza geldiniz, katıldınız. Bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu dostluk ve kardeşlik sofrasıdır"

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de, "Bu dostluk ve kardeşlik sofrasıdır, ihtiyaç sofrası değildir. Bu mübarek ramazanda, rahmet ayı, mağfiret ayı olan ve sonunda cehennem azabından kurtulduğumuz bir ay olan bu mübarek ramazanda, böyle güzel bir sofrada, Silvanlı hemşerilerimizle, ailelerimizle birlikte iftar açmak, bize büyük bir keyif veriyor."

Kaynak: AA