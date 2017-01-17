Diyarbakır şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Diyarbakır'daki bombalı saldırıda şehit olan 4 polisten 3'ü Osmaniye, Trabzon ve Eskişehir'de törenle toprağa verildi. Bir şehit polis de yarın İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Osmaniyeli, 29 yaşındaki polis memuru Mahmut Ava için Toprakkale ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, yetkililer ile binlerce Osmaniyeli katıldı.

Şehidin cenazesi Kışla Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

İki yıl önce evlenen Mahmut Ava'nın eşi 3 aylık hamileydi.

Trabzon

Şehit polislerden Miraç Kadir Özcan ise Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polisin cenazesi Gürgenağaç Köyü'nde toprağa verildi.

Şehit polis Özcan evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

Eskişehir

Şehit polislerden Ali Sevim için de, Eskişehir'de tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi, yakınları ve binlerce Eskişehirlinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı.

Şehit polisin Ali Sevim'in cenazesi Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verildi. Evli olan şehidin 9 aylık bir çocuğu vardı.

Şehit polis Şenali Ocak ise, yarın İzmir'de toprağa verilecek.