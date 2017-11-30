Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik soruşturma kapsamında, 9 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için Diyarbakır merkezli Mardin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, 2 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, buna ait 2 şarjör ve 10 fişek ile ruhsatsız av tüfeği ve silaha ait 30 fişek ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

AA