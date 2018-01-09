Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonu: 56 askere gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve örgütün "mahrem yapılanması"nda faaliyet gerçekleştirdikleri, ifade beyanları, dijital ve ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu belirlenen 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

50'si muvazzaf 56 asker gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır merkezli 22 il ve KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf 43 astsubay ve 7 uzman çavuş ile aktif görevde bulunmayan bir üsteğmen, 4 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir merkezli 10 ilde de 9 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Balıkesir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve Kırklareli'nde 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA