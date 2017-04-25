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Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Diyarbakır merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Batman, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Denizli, Kayseri, Konya ve Mardin'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: Diyarbakır merkezli 12 il, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
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