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Diyarbakır merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca Kimse Yok Mu Derneği ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.