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Diyarbakır merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca Kimse Yok Mu Derneği ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Diyarbakır merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca Kimse Yok Mu Derneğine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 58 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Ağrı, Yalova, Kahramanmaraş ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Firari 27 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler: Diyarbakır, fetö
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