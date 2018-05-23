Diyarbakır Havalimanı yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine ulaştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devlet eliyle ulaştırma alanında yapılan yatırımlar, turizm, ticaret ve sosyal yaşamı canlandırdı. Bu yatırımlardan biri de Diyarbakır Havalimanı yeni terminal binasının yapımı oldu.

2017'de yüzde 1014 artış

Yeni terminal binasının 3 yıl önce hizmete girmesiyle, yılda ortalama 1,8 milyon yolcu ağırlayan Diyarbakır Havalimanı iç ve dış hatlarda yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine ulaştı.

95 bin metrekare kapalı alana sahip, 6 köprü ve bin 38 araçlık kapalı otopark, arıtma tesisi, güç ve ısı merkezinin yer aldığı modern havalimanında 2002 yılında 185 bin olan yolcu sayısı iç ve dış hatlarda 2017'de yüzde 1014 artışla 2 milyon 64 bine yükseldi.

Almanya'ya direkt uçuşlar başlayacak

Kentte, 21 Haziran'dan itibaren SunExpress tarafından haftada 3 gün Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine düzenlenecek uçak seferlerinin heyecanı yaşanıyor.

Yolculardan Nurdan Seçkin, Çanakkale'den Diyarbakır'a ilk kez geldiğini belirterek, tarihi ve turistik mekanları gezdiklerinde esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

"Devletimiz Diyarbakır'a, bölgeye ve Türkiye'ye çok güzel bir yatırım yapmış. Bu yatırım sayesinde devletin ve hükümetin gücünü hissettik. Havalimanı, konforuyla, düzeniyle insanları mutlu edecek bir seviyede. Diyarbakır'a yakışır bir yatırım olmuş. Kentin birçok noktasında da güzel yatırımları gezerken gördük. Rahatça gezdiğimiz kentin fotoğraflarını arkadaşlarımla paylaştığımda hayran kaldılar. Kentten çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum ve herkese tavsiye edeceğim."

Yılmaz Kutlu da Diyarbakır'a yapılan her yatırımın kendileri için avantaj olduğunu belirterek, küçük bir havalimanından böyle büyük bir havalimanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Kaynak: AA