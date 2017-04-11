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Diyarbakır Havalimanı bu tarihlerde hava trafiğine kapatılacak

Diyarbakır Havalimanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 1-30 Mayıs'ta 11.00-14.00 saatlerinde hava trafiğine kapatılacak.

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Diyarbakır Havalimanı bu tarihlerde hava trafiğine kapatılacak

Askeri ve sivil uçakların ortak kullandığı Diyarbakır Havalimanı, ana pisti üzerinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 1-30 Mayıs'ta 11.00-14.00 saatlerinde hava trafiğine kapalı olacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır Havalimanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 1-30 Mayıs tarihlerinde 11.00-14.00 saatlerinde hava trafiğine kapatılacak.

Ana pisti üzerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları süresince olası aksaklıklara meydan verilmemesi için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tüm önlemler alındı.

Havayolu şirketlerine gönderilen yazıda da uçuş programlarının buna göre planlanması ve yolcuların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin titizlikle alınması istendi.

Etiketler: diyarbakır havalimanı, hava kuvvetleri komutanlığı, hava trafiği, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
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