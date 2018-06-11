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Diyarbakır caddeleri 6 bin sokak lambasıyla aydınlandı

Diyarbakır’da, elektrik şebekelerinin yenilenmesi ve iletim hatlarının yeraltına alınmasıyla caddelerin aydınlatılması yatırımlarına ağırlık veriliyor.

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Diyarbakır caddeleri 6 bin sokak lambasıyla aydınlandı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (Dicle EDAŞ) yapılan açıklamada, özelleştirmeden sonra kentin enerji altyapısının yenilenerek güçlendirilmesi yönünde ciddi çalışmalar yapıldığı belirtildi. Diyarbakır’a şu ana kadar 402 milyon 400 bin lira harcandı.

Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, şebekeyi güçlendirirken aydınlatma yatırımlarını da ihmal etmediklerini söyledi.

Aydınlatma çalışmaları sırasında Diyarbakır'daki 101 kilometrelik orta refüje 3 bin 200 adet aydınlatma direği dikildi.

6 bin armatür kullanarak yeni kurulmakta olan yerleşim birimleri dahil şehrin tüm bulvar, cadde ve sokaklarını ışıl ışıl bir hale getirildi.

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, dicle elektrik, aydınlatma
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