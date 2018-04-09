Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa 5 milyon lira katkı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye geneli uygulamaya başlanan ortak elektronik sistemleri tüm toplu taşıma araçlarına yerleştiren belediye, yeni kartlar içinde düğmeye bastı.

Tam, indirimli ve ücretsiz yeni kartların dağıtımına devam eden belediye, bu işlemi şirketlerin elinden alarak vatandaşın cebinden 5 milyon lira çıkmasını önledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural, 2017 yılı içerisinde 32 otobüsü ulaşım filolarına kattıklarını söyledi.

Akıllı duraklar yapılacak

2017’de 2016’ya göre 6 buçuk milyon vatandaşı daha fazla taşıdıklarını kaydeden Ural, toplu taşımada yeniliklerin tamamını Diyarbakır ile buluşturma gayretinde olduklarını ifade etti.

Ural, “2018 yılında akıllı durak sistemini uygulayacağız. Toplu taşıma saatlerini takip eden, her durakta aracın hangi dakikada geleceğini gösteren akıllı durak sistemine geçiyoruz” diye konuştu.

Bisiklet istasyonları geliyor

Diyarbakır’da bisiklet istasyonları kuracakları müjdesini de veren Ural, “2018 yılı içerisinde yine şu anda altyapısını oluşturduğumuz, projesi biten ve ihaleye çıkma aşamasında bulunduğumuz bisiklet istasyonları kuruyoruz. Bu artık dünyanın benimsediği bir ulaşım tarzı olarak görülmektedir. Birçok ilimizde hayata geçirilmiştir. Biz de ilk etapta 10 istasyonla Diyarbakır’da akıllı bisiklet sistemini uygulayacağız" dedi.

Kaynak: İHA