Diyarbakır Bismil Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere tarım arazi tahsis etti

Bismil Belediyesi'nin geçen yıl başlatığı ve bu yıl genişletilerek devam ettiği “Benimde bir bahçem olsun” projesi ile 70 aileye yaklaşık 450 dönümlük arazi tahsis edildi.

Çoğu hazineye ait, geri kalanı da belediye tarafından kiralama yöntemiyle tahsis edilen arazilerde fidesinden, gübresine kadar bütün ihtiyaçlar belediye tarafından karşılanıyor.

Aileler belediye ziraat mühendisleri tarafından eğitilerek aynı zamanda bir meslek sahibi oluyor. Ziraat mühendisleri kontrolünde ekilen domates, biber, patlıcan gibi ürünlerden hasat sonunda elde edilecek gelir geri ödemesiz bir şekilde ailelere verilecek. Elde edilecek gelirin yaklaşık 2,5 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

“Giderler belediyeye gelir ailelere ait”

Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ceylan Atak, tahsis edilen arazilerde bütün giderlerin belediyeye ait olduğunu ifade ederek, “450 dönüm arazi üzerinde 70 yardıma muhtaç aileye yer verdik. Fide, ilaç, gübre, sulama, elektrik ve benzeri giderleri belediye olarak bize ait, gelirleri de ailelere ait olacak. Dolmalık biber, patlıcan yetiştiriyoruz. Aile başına kazancın tahmini olarak 30-35 bin TL arasında olacağını düşünüyoruz. Bazı aileler damlama yapıyor, bazıları normal sulama yapıyor” dedi.

“Bilmeyen ailelere çiftçilik öğretiliyor”

Ailelerin yarısının daha önce çiftçilik yaptığı için bu işi bildiğini geri kalan ailelere de kendilerinin eğitim verdiğini dile getiren Atak, “Bu proje geçen yıl Kaymakamımız Turgay Gülenç tarafından 14 aile ile başlatılmıştı. Bu yıl bunu 70 aileye çıkardık. Tahsis edilen yerlerin bazıları devletin, bazılarını da kiraladık” diye konuştu.

“Tarlayı ekip çocuklarımı okutacağım”

5 çocuk annesi Fatma Ergun, elde edilecek gelirle çocuklarını okutacağını vurgulayarak, “Burada tarla ekiyoruz. Kaymakam tahsis etti. Allah ondan razı olsun. 5 çocuğum var. Maddi durumum olmadığı için onları okutamıyordum. Tarlayı ekip para kazanacağım ve çocuklarımı okutacağım” diye konuştu.

8 kişilik bir ailenin mensubu olan 29 yaşındaki Cafer İlhan ise “Belediyenin bize sağladığı imkanla meslek sahibi olduk. Biber, patlıcan, domates ekiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA