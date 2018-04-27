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Diyarbakır Adliyesi'ne sokulmak istenen bin 488 suç aleti ele geçirildi

Diyarbakır Adliye binasında 4 ayda yapılan güvenlik kontrollerinde bin 488 kesici ve delici alet ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 375 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır Adliyesine sokulmak istenen bin 488 suç aleti ele geçirildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye ana hizmet binasına gelen hakim, cumhuriyet savcıları, avukatlar, personeller ve vatandaşların vahim olaylarla karşılaşmaması amacıyla adliye binası girişlerinde alınan önlemlere ilişkin elde edilen sayısal verileri açıkladı.

Ele geçirilen suç aletleri ile yaşanması muhtemel olayların önüne geçildi. Adliye ana hizmet binası girişlerinde bulunan X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda, 610 adet farklı ebatlarda bıçak, 172 adet makas, 641 adet neşter-jilet, 6 adet biber gazı, 59 adet kesici ve delici özellikte cisim olmak üzere toplam 1488 adet kesici ve delici nitelikte alet ele geçirildi.

UYAP sorgusunda 375 kişi yakalandı

Açıklamada, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana adliyeye gelen 210 bin 91 kişinin UYAP sorgusunun yapılmasıyla çeşitli suçlardan aranan 375 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Adliye ana hizmet binası girişinde 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 210 bin 91 kişinin UYAP yakalama sorgusu yapıldı. Sorgu sonucunda çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan 375 kişi yakalandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: diyarbakır adliyesi, suç aleti
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