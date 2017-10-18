Diyanetten üniversite öğrencilerine özel 'umre turları'

Diyanet İşleri Başkanlığınca, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere, üniversite öğrencilerine özel umre turları yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine bir haftalık özel umre turları gerçekleştirilecek.

Öğretim üyelerinin rehberliğindeki umre programı, Mekke'de 4-5, Medine'de 2 gün olmak üzere toplam 7 gün sürecek.

Konaklama, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda olacak. Konaklama türlerine göre 2 kişilik odada kalmak isteyenler için 2 bin 350 lira, 3 kişilik odaya 2 bin 250 lira, 4 kişilik oda için ise 2 bin 150 lira ücret belirlendi.

Mekke'de otellerden Kabe'ye ulaşım servislerle sağlanacak, Medine'de ise oteller Mescid-i Nebevi'ye yürüme mesafesinde olacak.

Turlara katılmak isteyenlerin 25 yaşını doldurmamış olması ve Türk Hava Yolları miles&smiles üyesi olma şartı aranacak. Öğrenciler, "https://www4.thy.com/tkmiles/membersignin.tk?lang=tr" internet adresinden miles&smiles üyeliği yapabilecek.

Öğrencilere taksit imkanı

Umreye gitmek isteyen öğrenciler, il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek veya elektronik ortamda "hac.diyanet.gov.tr" adresinden kayıtlarını yapabilecek. Müftülüğe geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport teslim edilecek.

Öğrenciler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin veya taksitli olarak yatırabilecek. Bu kapsamda anlaşmalı bankaların sunduğu 6 aya kadar taksit imkanından yararlanabilecek. Bu işlemlerden dolayı umre yolcusundan herhangi bir ücret farkı alınmayacak.

İlk kafile, 14 Kasım 2017, son kafile ise 8 Mayıs 2018'de yola çıkacak. Turlar, 15 Mayıs'ta son bulacak. İlk kafile için son müracaat tarihi 26 Ekim 2017 olarak belirlendi.