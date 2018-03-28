  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Diyanet'ten Endülüs Müslümanlarına İspanyolca Kur'an-ı Kerim

Diyanet'ten Endülüs Müslümanlarına İspanyolca Kur'an-ı Kerim

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, İspanya'nın Granada ve Sevilla kentlerindeki Müslümanlara 3 bin İspanyolca Kur'an-ı Kerim meali hediye etti.

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Diyanetten Endülüs Müslümanlarına İspanyolca Kuran-ı Kerim

Türkiye Diyanet Vakfı'nın yazılı açıklamasında, Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajının tüm insanlığa ulaştırılması için başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, yurt dışındaki Müslümanlara farklı dillerde Kuran-ı Kerim dağıtımlarının sürdüğü, dağıtılan Kur'an-ı Kerim sayısının 1 milyonu aştığı belirtildi.

Açıklamada, Endülüs Müslümanlarının talepleri doğrultusunda Kur'an-ı Kerim dağıtım programının yapıldığı ifade edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, projenin dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlardan gelen talepler üzerine başlatıldığını, Latin Amerika ülkelerinden Asya Pasifik ülkelerine kadar talepler çerçevesinde ihtiyaca yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

3 bin adet dağıtıldı

"Projenin, yurt içinde ve dışında Kur'an-ı Kerim hediye etmek isteyen Müslümanlar ile Kur'an-ı Kerim'e ulaşmak isteyen Müslümanlar arasında köprü vazifesi gördüğünü" vurgulayan Çetin, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının iş birliğiyle 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında dünyanın dört bir tarafına farklı dillerde mealli Kur'an-ı Kerim gönderimleri devam ediyor. Bu kapsamda Başkanlığımız koordinesinde hazırlanan 3 bin İspanyolca mealli Kur'an-ı Kerim'i, Mezquita de Sevilla kurumuyla birlikte Sevilla ve Endülüs medeniyetinden derin izler taşıyan Granada'da kardeşlerimize hediye ettik." 

Kaynak: AA

Etiketler: kuran, ispanyolca, Endülüs Müslümanları
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