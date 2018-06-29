Diyanet'ten Doğu ve Güneydoğulu gençlere yaz kampı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl üçüncü kez ve 1-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında, 815 öğrenci İstanbul ve Ankara'da ağırlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, proje hakkında bilgi verdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ne yönelik faaliyetlerin ciddi karşılık bulduğunu belirten Akbulut, projenin 2016 yılında terör mağduru çocuk ve gençlere manevi destek verme amacıyla başlatıldığını ifade etti.

Bu yıl 377 kız ve 438 erkek öğrencinin İstanbul ve Ankara'da yaz kamplarına katılacağını bildiren Akbulut, öğrencilerin dini bilgilerin verildiği derslerin yanı sıra kültür sanat ve spor etkinliklerine de iştirak etme fırsatı bulacağını aktardı.

Akbulut, "Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra bölge daha çok Şafii kaynaklı olduğu için kendi mezheplerine uygun ilmihal dersleri de işlenecek. Yine İstanbul kültürel coğrafyası gereği tanışmayı arzuladıkları büyük şahsiyetlerle, özellikle de ilim, edebiyat, sanat, spor dünyasındaki şahsiyetlerle de onları buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Aileler projenin devam etmesini istiyor

Eğitimcilerin geçen yıl kamplara katılan öğrencileri Nisan ayında Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin'de ziyaret ettiğini vurgulayan Akbulut, "Eğitim gerçekten meyvesini verdi. Çocukların topluma kazandırılmasında, devletinin geleceğine dair hayallerinde millet olmanın bilinciyle bütünleştiklerini ve bu kampların devam etmesi noktasında ailelerin de özel taleplerinin olduğunu müşahede ettik. Bu sene geçen yıllara nazaran öğrenci sayımızı artırdık. Daha önceki yıl 450 öğrencimiz vardı. Bu yıl Ankara'yı da dahil edince 815 öğrenciye ulaştık" diye konuştu.

Akbulut, bu gençlerin "terör" ve "istismar" gibi kavramlardan ve bu anlayışlardan uzaklaştırılması gerektiğine işaret ederek, İstanbul ve Ankara'da üniversite okuma hayali kurduklarını aktardı.

Gençlerin birlik ve beraberliği bozan hareketlerden uzak tutulması için çaba gösterdiklerine değinen Akbulut, "Ülkenin, devletin geleceği noktasında Diyarbakırlı Saliha'nın etkin bir şekilde devlet kademesinde yer almasını, aynı şekilde Burdurlu Ahmet'in bu milletin hizmetinde yer almasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her şeyden de öte milletin bir bütünlük ifade edeceğini, bir bütün olması gerektiğini biliyoruz. Derdimiz kardeşlik vurgusunu yapabilmek" diye konuştu.

Kaynak: AA