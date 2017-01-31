Diyanet'ten 4 bin öğrenciye özel umre turu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin bilgi, görgü, tecrübe, dini duygu ve motivasyonlarının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla özel umre turu düzenleniyor.

Başkanlıkça düzenlenen turlarla 4 bin öğrenci, öğretim üyelerinin rehberliğinde umre yapacak.

6-7 gün sürecek turlar kapsamında, Mekke'de 4-5, Medine'de ise 2 gün kalınacak. Konaklama 3 kişilik odalarda olacak. Mekke'de otellerden Kabe'ye ulaşım servislerle sağlanacak. Ücretler kişi başı 2 bin 250 TL olarak belirlendi.

Turlara katılmak isteyenlerde 25 yaşını doldurmamış olma ve Türk Hava Yolları miles&smiles üyesi olma şartı aranacak. Öğrenciler, "https://www4.thy.com/tkmiles/membersignin.tk?lang=tr" internet adresinden miles&smiles üyeliği yapabilecek.

İlk kafile için son müracaat tarihi 10 Şubat

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dursun Aygün, projeye ilişkin "İlk kafile için son müracaat tarihi 10 Şubat. İlk kafile 22 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanından hareket edecek. Turlarımız haftada 4 gün, 80'er kişi olarak planlandı. Her grubun başında en az bir sorumlu öğretim görevlisi bulunacak." ifadelerini kullandı. AA