Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.542
    Euro: 3.688
  • BIST: 77371.79
    Altın: 129.607

Kapat
Buradasınız : » » Diyanet'te 'Genişletilmiş İstişare Heyeti' kuruldu

Diyanet'te 'Genişletilmiş İstişare Heyeti' kuruldu

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına ilmi destek vermesi amacı ile "Genişletilmiş İstişare Heyeti" kuruldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Diyanette Genişletilmiş İstişare Heyeti kuruldu

İslam alemini ve insanlığı kuşatan pek çok dini meselenin çok daha geniş bir şekilde istişare edilmesi için oluşturulan "Genişletilmiş İstişare Heyeti"nde, alanında uzman isimler yer alıyor.

Heyetin, dini konulardaki gelişmeleri ilmi ölçüler içerisinde ve daha geniş bir düzeyde değerlendirerek toplumun aydınlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

İlmi destek

Heyet, İslam aleminin ve insanlığın ağırlaşan temel meseleleri hususunda fikir ve önerileriyle Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına ilmi destek verecek.

Farklı üniversitelerden tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve mezhepler tarihi başta olmak üzere felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi farklı bilim dallarından 42 ilim adamı heyette bir araya getirildi.

Heyet üyeleri arasında, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in yanı sıra eski Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Prof. Dr. M. Şevki Aydın, Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem Keleş, emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal ve Prof. Dr. Erol Göka da yer alıyor.

Genişletilmiş İstişare Heyeti, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı'nın çağrısıyla yılda en az 2 defa toplanacak.

Etiketler: diyanet, diyane işleri başkanlığı, istişare heyeti, ilmi destek, ilim adamları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER