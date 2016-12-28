Diyanet'te 'Genişletilmiş İstişare Heyeti' kuruldu

İslam alemini ve insanlığı kuşatan pek çok dini meselenin çok daha geniş bir şekilde istişare edilmesi için oluşturulan "Genişletilmiş İstişare Heyeti"nde, alanında uzman isimler yer alıyor.

Heyetin, dini konulardaki gelişmeleri ilmi ölçüler içerisinde ve daha geniş bir düzeyde değerlendirerek toplumun aydınlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

İlmi destek

Heyet, İslam aleminin ve insanlığın ağırlaşan temel meseleleri hususunda fikir ve önerileriyle Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına ilmi destek verecek.

Farklı üniversitelerden tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve mezhepler tarihi başta olmak üzere felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi farklı bilim dallarından 42 ilim adamı heyette bir araya getirildi.

Heyet üyeleri arasında, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in yanı sıra eski Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Prof. Dr. M. Şevki Aydın, Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem Keleş, emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal ve Prof. Dr. Erol Göka da yer alıyor.

Genişletilmiş İstişare Heyeti, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı'nın çağrısıyla yılda en az 2 defa toplanacak.