Diyanet vekaletle kurban kesim programı tanıtım filmi hazırladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın hazırladığı "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganının yer aldığı videoda, paylaşmanın önemine dikkat çekildi.

Kardeşlik için milliyet, dilin ve rengin bir önem taşımadığı vurgulanan tanıtım videosunda, "Kurbanın gereğidir kardeşliği hisse hisse yaymak." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı görevlisi tarafından ihtiyaç sahibi bir kişiye kurban hissesinin verildiği ana ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda, "Emanetlerinizi ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Kurbanını paylaş, kardeşine yakınlaş." mesajı verildi.

Kaynak: AA