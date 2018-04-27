Diyanet İşleri'nden FETÖ ve DEAŞ'a karşı toplumu bilgilendirme programı

Eskişehir'de bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Diyanet İşleri'nin terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a karşı toplumu bilgilendirmek için farklı şehirlerde programlar düzenleneceğini söyledi.

"Hayat boşluk kabul etmiyor"

Özellikle 15 Temmuz 2016'da hain yapının darbe girişimi sonrası, toplumun din konusunda nasıl bir hassasiyet içerisinde olması gerektiği, sahi dini bilginin nereden ne şekilde alınması yönünde bilgiler verildiğini belirten Tıraşçı, "Çünkü hayat boşluk kabul etmiyor. Siz, insanımıza dini bilgiyi sahi bilgi olarak sunmazsanız, doğru yerden bilgilenmesini sağlamazsanız insanlar bu din ve inanma ihtiyaçlarını başka yerlerden temin etme yoluna gideceklerdir. O gittikleri yolun ne kadar doğru, isabetli olduğunu bilmeleri de her zaman mümkün değildir" dedi.

Tıraşçı, Diyanet İşleri'nin toplumu din konusunda sadece camilerde değil, cami dışı alanlarda da anayasanın kendisine verdiği görevi yerine getirmek üzere bu programları düzenlediğine dikkat çekti.

"Önemli olan insanımızı yanlış değerlendirmelere varacak düşüncelerden uzak tutmaktır"

Tıraşçı, FETÖ ve DEAŞ'la ilgili geniş bilgilendirmeler yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuz, toplumumuzun din anlayışına göre yanlış tutumlar içinde olan yapı ve kişilerle ilgili olarak da çalışmalarını devam ettirecektir. Burada gerçekten samimi olarak din hizmeti sunan yapılara karşı bir ön yargımız yoktur. Önemli olan insanımızı yanlış değerlendirmelere varacak düşüncelerden uzak tutmaktır."

Kaynak: AA