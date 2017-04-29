Diyanet İşlerinden Ahıska Türklerine umre desteği

Dört farklı ülkeden 100 Ahıska Türkü, Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle düzenlenen organizasyonla umre için kutsal topraklara gitti.

Tarifeli seferlerle İstanbul'a gelen 45-80 yaş arasındaki 100 Ahıska Türkü, Atatürk Havalimanında bir araya geldi. Ahıska Türkleri, pasaport işlemlerinin ardından yetkililer tarafından uçaklarının bulunduğu terminale yönlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kafile sorumlusu Tahir Mehtioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkanlık olarak, yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mehtioğlu, yurt dışına giden vatandaşların yapılan eserleri gördüğünde şaşırdığını ve gururlandığını belirterek, "Bu, bizim için gurur ve mutluluk verici bir şey. Geçmişte de böyleydi, günümüzde de bunlar devam ediyor." dedi.

"Ahıskalılar dünyanın en mağdur toplumlarından biri"

Yurt dışından gelen talepler doğrultusunda bazı ülkelere din görevlisi yollandığını ifade eden Mehtioğlu, Ahıska Türkleri Derneklerinin umreye gitmek için kendilerine başvurduğunu bildirdi.

Mehtioğlu, kafilede bulunan 100 Ahıskalının umre için yol ve vize ücretlerini karşıladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Başkanlığımız onlara dini rehber, Mekke ve Medine'de konaklama, iaşe ve ibadet konularında destek verecek. Bu destek Ahıskalılar için çok önemli. Çünkü Ahıskalılar dünyanın en mağdur toplumlarından biridir. Yurt dışında yaşayan Ahıskalılar, Türkiye'ye karşı değişik bir sevgi bağıyla bağlılar. Aynı dinde olmaları, aynı dili konuşmaları, ülkemizle yaşadıkları yerler arasında bir köprü bağı kurmaktadır. Başkanlığımız geçmişte olduğu gibi günümüzde de Ahıskalılara desteğini devam ettiriyor. Daha önce böyle bir organizasyon olmadı. İlk kez böyle bir umre organizasyonu yapılıyor. 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gürcistan'a resmi ziyarette bulunmuştu. Burada da özellikle Ahıska'yı da ziyaret etti. Bu da Ahıskalılar için güzel bir destek oldu."

Mehtioğlu, umreye giden Ahıskalıların 11 Mayıs'a kadar Mekke ve Medine'de çeşitli mekanları ziyaret ederek, ibadetlerini yerine getirecekleri için çok heyecanlı olduklarını bildirdi.

Ailesiyle umreye giden Kerim Mehmedov, kutsal topraklara gidecekleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Mehmedov, önceden de böyle bir niyetlerinin olduğunu kaydederek, "İnşallah umremizi yaparız. Türkiye'mizin var ve güçlü olması için dua ederiz. Bunun mutluluğunu duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla ilk defa Ahıska Türklerini umreye gideceğini anımsatan Mehmedov, Prof. Dr. Görmez'e ve diğer yetkililere teşekkür etti.