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Buradasınız : » » Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait atama kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait atama kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıkları atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararları Resmi Gazetede

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan birinci derece kadrolu Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen atandı.

Söz konusu atamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74 ve 76'ncı maddeleri ile 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesi gereğince uygun görüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararda Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'nın da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Prof. Dr. Martı'nın görevlendirme kararı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile 633 sayılı kanunun 10'uncu maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, atama kararı, resmi gazete
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