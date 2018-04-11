Diyanet İşleri Başkanlığı, dini istismar eden terör örgütlerini vatandaşa anlatacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dini istismar eden FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadeleye yönelik ülke genelinde önemli bir çalışma hayata geçirilecek.

Terör örgütleriyle mücadele konusunda raporlar hazırlayarak kamuoyuyla paylaşan Diyanet, oluşturacağı özel ekiplerle üniversite öğrencisinden kamu görevlisine, kanaat önderlerinden sivil toplum temsilcilerine kadar toplumun tüm kesimleri için programlar gerçekleştirecek.

"Türkiye'de Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele" konulu çalışmanın ayrıntıları Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından 12 Nisan'da düzenlenecek tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: AA