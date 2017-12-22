Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: BM Genel Kurulunun kararı ABD'ye vurulan tokattır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kabul edilmesini "ABD'ye vurulan tokat" olarak nitelendirdi.

Erbaş, temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan'da Bakü Türk Şehitliği Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbaş, Kudüs kararının, ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesinden Türkiye ve Müslümanlar olarak mutluluk duyduklarını söyledi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kendisini her zaman dünyanın sahibi zanneden ABD, bu şekilde dünya insanlarından, sadece Müslüman ülkelerden değil, diğer ülkelerden de gerçekten bir cevap almıştır. İnşallah bu cevap onu yeniden düşünmeye sevk eder ve almış olduğu karardan vazgeçer." dedi.

Kaynak: AA