  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Diyanet İşleri Başkanı Görmez, kan bağışı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, kan bağışı yaptı

Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen 2. İlçe Müftüleri Toplantısı'na katılan Görmez, verilen arada kan vererek Türk Kızılayı'nın kan bağış kampanyasına destek oldu.

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Diyanet İşleri Başkanı Görmez, kan bağışı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez,  gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayını kan bağışı konusunda yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün personelle Türk Kızılayının hizmetinde olduklarını ifade eden Görmez, şunları söyledi:

"Hem insan hayatına verdiğimiz değer bakımından hem de hayatın zor zamanlarında hasta kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek bakımından kan bağışı son derece önemli. Organ bağışı için söylediğim 'Candan cana giden en büyük sadakadır' ifadesi kan bağışı için de geçerlidir. Hem hasta kardeşlerimizin zor zamanlarında kan aramak gibi bir probleminin kalmaması için hem de insan hayatına verdiğimiz değeri ortaya koymak bakımından bütün il, ilçe müftülerimize kan bağışına öncülük yapmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Görmez, hiçkimsenin bu iyiliği, diğer kardeşlerinden esirgememesi gerektiğini kaydetti.

Etiketler: diyanet işleri başkanı görmez, Kan bağışı
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