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Buradasınız : » » Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçik için dua

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçik için dua

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Zeytin Dalı Harekatı için Fetih suresinin okunduğu programda sabah namazının ardından güvenlik güçleri, şehit ve gaziler için dualar edildi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kıldırdığı sabah namazının ardından Mehmetçikler için dua etti.

Erbaş, "Yarabbi, vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin sınır ötesi harekatını ve çalışmalarını hayırlı eyle. Şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Türk bayrağını indirmek, ezanları susturmak isteyenlere fırsat vermemesi için Allah'a dua ederek, "Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi ve memleketimizi halas eyle Allah'ım. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize göz diken hainlere fırsat verme. Her türlü fitne ve fesata, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret nasip eyle Allah'ım." diye konuştu.

"Kurmuş oldukları tuzaklara kendileri düşecek"

Allah'tan, Türk vatanını ve milletini, bölücü ve hainlerin hilelerinden korumasını dileyen Erbaş, "Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz devam ettiği müddetçe, vatanımız ilelebet payidar kalacak, ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek. Bütün hainler kurmuş oldukları tuzaklara kendileri düşecek inşallah." dedi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de yer aldı.

Kaynak: AA

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