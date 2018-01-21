Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mehmetçik için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için dua etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçik'e dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde dün akşam yayımlanan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın mesajının da yer aldığı açıklamada, Türkiye genelindeki 90 bin camide söz konusu sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için yatsı ve sabah namazlarında dua edileceği belirtilmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın din görevlilerine gönderdiği mesajda, vatanı ve milletin huzurunu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerince başlatılan harekatın amacına ulaşması için namaz öncesi veya sonrasında Fetih Suresi'nin okunması, Türk ordusuna ve milletine dua edilmesi istenmişti.

Fetih Suresi

İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını almıştır.

Sure, Hicret'in altıncı yılında Hudeybiye Antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiştir.

Kaynak: TRT Haber

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için dua etti.