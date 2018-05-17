Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Medeniyetimiz ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetidir

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazanın ilk iftarını İstanbul Sultanahmet Vakfı (İSVA) yöneticileri ve öğrencileriyle yaptı.

Vakfın tarihi binasında verilen iftarın ardından konuşan Erbaş, "Cenabıhak Ramazan ayının bu ilk gününde tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirip bayrama ulaşmayı hepimize nasip eylesin." dedi.

Ramazanın aynı zamanda Kur'an ayı olduğunu belirten Erbaş, "Mübarek günler, geceler, aylar yeniden kendimizi hesaba çekmemiz, ruhi bir dirilişe tabi tutmamız için birer kurtuluş vesiledir. Bu mübarek zamanların sultanı da ramazan ayıdır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Ramazan ayında inen Kur'an'ın ilk ayetlerinden okumanın ve yazmanın öneminin anlaşılacağını vurguladı.

"İlim yolunda olan kardeşlerimizin bu ayetlerin hikmetini düşünerek ilme daha çok sarılmaları gerektiğini anlamalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetidir. İlim, irfan, bilgi ve hikmet olmayınca maddi ve manevi olarak gerilerde kalırız ama ilim, irfan, bilgi ve hikmete sarıldığımız sürece maddi ve manevi olarak en önde olan bir millet oluruz."

En güzel öğrenme şeklinin öğreterek öğrenme olduğunu anlatan Erbaş, "İlmi ve bilgiyi başkaları ile ne kadar çok paylaşırsanız, ders halkası kurar ve başkalarına ders anlatırsanız ilminiz o kadar gelişir ve kalıcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

İftara, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İSVA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Tavman, İSVA'nın yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA