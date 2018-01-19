Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs'ün gönlümüzdeki yeri her zaman Filistin'in başkentidir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın makamındaki kabulüne Cuneydi, babası Muhammed el-Cuneydi ile geldi.

Erbaş, Fevzi el-Cuneydi'nin Filistin davasının sembol isimlerinden olduğunu belirterek, Cuneydi gibi gençlerin sayısı arttıkça Kudüs ve Mescidi Aksa'nın özgürlüğüne daha çabuk kavuşacağını söyledi.

Kudüs direnişinin sembolü Cüneydi Külliye'de

Kudüs'ün vahyin kutsadığı bir şehir olduğuna işaret eden Erbaş, "Kudüs'ün bizim gönlümüzdeki yeri her zaman Filistin'in başkenti olmuştur. Zaten biz bunu ezelden beri böyle kabul ediyoruz. Böyle devam edecek inşallah." diye konuştu.

Kudüs'ün, Hazreti Ömer'in fethiyle özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlatan Erbaş, peygamberlerin Müslümanlara mirası olan Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın özgürlüğünün ebediyen devam edeceğini vurguladı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret ettikleri için teşekkür ettiği Cuneydi ve babası Muhammed el-Cuneydi'yi, Başkanlığın 29-30 Ocak'ta İstanbul'da düzenleyeceği, "Vahyin Kutsadığı Şehir Kudüs" programına davet etti.

"Sultanımız Filistin davası için çok önemli"

Erbaş'a, kendisini kabul ettiği için teşekkürlerini sunan Cuneydi ise "Ben Türkiye'deyim. Türkiye'deki kardeşlerimizle birlikteyim. Çok mutluyum ve huzur içerisinde, güvenli bir ortamdayım. Sizinle gurur duyuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs meselesine destek olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Cuneydi, Türk milletine dua ettiklerini ifade etti.

Türkiye'ye geldiğinde Sultan İkinci Abdülhamid'in mezarını ziyaret ettiğini anımsatan Cuneydi, şunları söyledi:

"Çünkü bu Sultanımız bizim için çok önemli, anlamlı bir isim. Açıkçası Filistin davası ve Filistin meselesi için çok önemli bir isim. Onu çok seviyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Dün Sultan Abdülhamid Filistin davasına, Filistin topraklarına sahip çıktı. Bugün de Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu kahramanlık ve bu cesareti gösteriyor. Bizim davamızı ve bizim durumlarımızı, işgalci İsrail askerlerinin bize uyguladığı zulmü tüm dünyaya tanıtıyor. Bizim sesimizi yükseltiyor."

Erbaş, konuşmaların ardından Fevzi el-Cuneydi ve babası Muhammed el-Cuneydi'ye Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti.

Kaynak: AA