Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da sabah namazı kıldırdı

Namazın ardından cemaate dua ettiren Erbaş, ayetlerden örnek vererek fitnenin zararlarını anlattı, milletçe birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine değindi.

Farklılıkların birer zenginlik olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini asırlardır bu topraklarda gösterdik, İnşallah bizler de ecdadımıza yakışır torunlar olarak, bin yıldır bu topraklarda barışın güveni olan ecdadımıza layık olan torunlar olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Rabbimiz buyuruyor ki 'Fitne öldürmekten daha büyük bir günahtır, daha büyük kötülüktür', onun için fitneyi hiçbir şekilde aramıza sokmayacağız. Farklı düşüncelerde olan kardeşlerimiz olabilir, farklı mezhepten kardeşlerimiz olabilir ama bunların hepsi bizim zenginliğimizdir, farkılıklarımız zenginliğimizdir. Şu an burada hep birlikte farklılıklarımızı kabul ederek birlikte rüku ediyoruz, birlikte secde ediyoruz. Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, ezanımız bir, bayrağımız bir, birlerimiz o kadar çok ki yetmez mi bunlar? Bu birler, bize yeter, onlara sahip çıkalım, yeter ki bu birleri kabulde beraber olalım, birlikte olalım. Başka şeyleri aramaya gerek yok ki."

Tarih boyunca bu topraklarda fitne çıkarmak isteyenlerin hiç boş durmadığını ve durmayacaklarını belirten Erbaş, dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu hatırlattı.

Mülk süresini anımsatan Erbaş, şunları paylaştı:

"Mülkü elinde bulunduran Allah'ın adı ne yücedir onun gücü her şeye yeter, her şeye kadirdir. 'O Allah, ölümü de hayatı da yaratandır, sizi imtihana çekmek için'. Bakar mısınız burada Rabbimiz çok açık bir şekilde niçin yaratıldığımızı anlatıyor. Bakalım hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz, hanginiz daha iyi amel işliyorsunuz, hanginiz iyilik peşindesiniz, bunun için sizi imtihan etmek için Allah ölümü de hayatı da bu sebeple yarattı, buyuruyor Rabbimiz. Demek ki imtihan çok önemli, bu imtihanı bizim ecdadımız kazandı biz de kazanacağız inşallah. Bizim gençlerimiz de kazanacak inşallah. Çocuklarımızı da bu imtihanı onlara hatırlatarak bu imtihanı kazanacak nitelikte onları yetiştirerek Allah'ın izniyle bizler bu imtihanı başarmış olacağız."

Allah'ın melekleriyle güç verdiğini ve bütün Müslümanların, insanların sırat-ı müstakim üzere yürümesini istediğini belirten Erbaş, bunu günde 5 vakit namazda hatırladıklarını anlattı.

Yanlışları, haramları, fitneyi ortadan kaldıracak birilerinin lazım olduğuna işaret eden Erbaş, "İşte bizleriz onlar, alnı secdeye gelen insanlar, Allah için rüku eden insanlar, Allah için camilere koşan insanlar, işte bizler bu fitneyi, kötülükleri ortadan kaldırmak için Rabbimiz tarafından görevlendirilmiş insanlarız. Bilinçli, şuurlu insanlar, gençlerimizi çocuklarımızı buna göre yetiştirmek zorundayız. Eğer böyle hareket edersek Rabbimiz bize yardım edecektir." dedi.

Allah'ın İslam'a ve Müslümanlara yardım eylemesi için dualar eden Erbaş, "Allah'ım İslam'a yardım edenlere, dine yardım edenlere sen de yardım eyle. Müslümanlara tuzak kurmak isteyenlerin de tuzaklarını başına çevir Allah'ım. Her zaman böyle dua ediyoruz, biz böyle hareket ettiğimiz müddetçe Rabbimizin dinine yardım ettiğimiz sürece onun bize göstermiş olduğu sırat-i müstakim üzere yürüdüğümüz sürece Allah bize yardım edeceğini kendisi vaad ediyor." dedi.

Ardından cemaate, cami avlusunda çorba ikram edildi.

Kaynak: AA