Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Fitne, öldürmekten daha büyük bir kötülüktür

"İl Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Van'da Tuşba Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sevgi ve selam ayı olan ramazanın, içinde kadir gecesini de barındıran mübarek bir ay olduğunu söyledi.

Dünyanın hiç bir yerinde, hiçbir sistem ve inanca hep birlikte ezanın Allah-u Ekber sözünü bekleyip ondan sonra elini sofraya uzatma adetinin nasip olmadığını anlatan Erbaş, "Ramazan ayı aynı zamanda birlik ve beraberlik ayıdır. Hep birlikte iftar sofralarında buluşmamız, teravihlerde omuz omuza rüku etmemiz, secdeye gitmemiz, yine ramazanın sonunda bayramı idrak etmemiz, kardeşliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu vurgulamakta." diye konuştu.

"Milletimiz fitneyi çıkaranların kimler olduğunu biliyor"

Ramazanın pek çok vesileyle Müslümanları nasıl bir araya getiriyorsa, ramazandan sonraki aylarda da bu birliğin ve alışkanlığın devam etmesi gerektiğini ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Fitne, öldürmekten daha büyük bir kötülüktür, daha çirkindir. Onun için bu millet bin yıldır birlikte yaşıyor, komşuluk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini en üst seviyede gerçekleştirmiş ve sevgisini, saygısını, sadakatini, samimiyetini birbirine göstermiştir. Hangi ırktan, hangi renkten, hangi dili konuşuyor olursa olsun hep birlikte birbirine gönlünü açmıştır. Ama birileri fitne sokarak bu birliği, beraberliği bozmak istiyorlar. Bizim insanımız, milletimiz, gerçeği her zaman görüyor. Bu fitneyi çıkaranların kimler olduğunu da biliyor, fark ediyor, ona göre de tavrını alıyor."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman alanda olduklarını belirterek, "Siz olmazsanız kime hizmet edeceğiz, kime din eğitimi vereceğiz. O yüzden hocalarımız her zaman sizin hizmetinizde. 25 Haziran itibarıyla yaz Kuran kurslarımız başlıyor. İstiyoruz ki camilerimiz çocuklarla cıvıl cıvıl olsun. Yaş sınırı koymuyoruz. Kim İslam'ı öğrenmek istiyorsa camilerimize, Kuran kurslarımıza, müftülüklerimize koşsun. Biz her zaman hazırız." diye konuştu.

