Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocukların İslam'ı öğrenmesi büyüklerin sorumluluğu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen 2018 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, kursların açılışının sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bu kurslar sayesinde çocukların, doğru bir yöntem ve bilgiyle dini öğrendiğini dile getiren Erbaş, kurslarda çocukların temel dini bilgileri, ibadetleri, ahlaki değerleri öğreneceğini; cami, mihrap, cemaat, imam, müezzin ve minberle tanışacağını ifade etti.

Erbaş, çocukların İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i ve onun ahlaki ilkelerini öğrenmesinin büyüklerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaz Kur'an kurslarımız, çocuklarımızın tatil dönemini değerlendirebileceği en iyi imkandır. Çocuklarımızın karakter gelişimi, özellikle görerek ve uygulayarak öğrenme açısından önemli bir fırsattır. Zira din eğitiminden uzak kalan çocuklarımızın tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. Onun için çocuklarınızı bu değerli kurumlara katılım hususunda teşvik edip onlara yardımcı olun."

Yaz Kur'an kursları için her türlü hazırlığın yapıldığını aktaran Erbaş, "Yaz Kur'an kursları programı, kitaplar ve materyaller, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, bilgisini ve bütün özelliklerini dikkate alarak hazırlanmıştır. Çocuklarımızı yoracak, onların tatillerini daraltacak bir program değildir." dedi.

"Çocuğu camiden uzaklaştırmak büyük vebal"

Erbaş, yanlış bir davranış veya tahammülsüzlük nedeniyle bir çocuğun camiden ve İslam'dan uzaklaştırılmasının büyük vebal olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"İster köyde, ister tatilde, ister yaylada, nerede olursanız olun, minaresini gördüğünüz, ezan sesini duyduğunuz her camide ülkemizin her mahallesindeki Kur'an kursunda sizi bekleyen bir yaz kursu var. Güzel şeyler öğreneceksiniz ve hoşça vakit geçireceksiniz. Sizi çok seven hocalarınızla tanışacaksınız. Yeni arkadaşlar edineceksiniz. Hiç tereddüt etmeden yaz kurslarına katılın. Çok sevecek ve sevineceksiniz."

Programda, Yenimahalle Müftülüğü yaz Kur'an kursu öğrencileri tarafından yapılan gösteride, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve eşi Seher Erbaş'a Türk bayrağı hediye edildi.

Kaynak: AA