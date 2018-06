Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün insanlığın kardeşliğe ihtiyacı var

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Kabadüz'de Kaymakam Mustafa Uğur Özerden ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı ziyaret etti, ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra, doğup büyüdüğü Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, belediyenin Yeşilyurt Cami avlusunda düzenlediği iftar programına katılan Erbaş, kendisini en çok mutlu eden anlardan birisini yaşadığını dile getirdi.

Tahsilinin ilk yıllarını Yeşilyurt, Kabadüz ve Ordu'da geçirdiğini anlatan Erbaş, "Cenab-ı Hak, insanoğlunu nerede yaratacak, nerede yetişecek, nerede ömrünü tamamlayacak bunu takdir ediyor. Bizi de bu köyde yaratmış ve sizlerin içinden birisi olarak şu an itibariyle bu emaneti üzerimize nasip etmiş. Hepiniz adına bu emaneti en güzel bir şekilde taşımaya çalışacağım, bunun için duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Erbaş, duaların ve ibadetlerin, insanın değerini arttırdığını ifade eti.

"Rabbimiz bizler için bazı vesileler ortaya koymuştur. Rabbimizi daha iyi anlamak için, onun gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, okumak ve anlamak için, Rabbimiz önümüze fırsatlar koymuştur. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor."

"Bizim dinimiz barış dinidir"

İslam'ın birliğe, beraberliğe ve sevgiye verdiği öneme işaret eden Prof. Dr. Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada, bu iftar sofrasında, nasıl yan yana, birlik ve beraberlik içerisindeysek, gönlümüz istiyor ki dünyanın bütün Müslümanları aynı bu şekilde, muhabbet içerisinde birbiriyle kardeş olsunlar. Sadece Müslümanlar değil, bütün insanların kardeşliğe ihtiyacı var. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bu kardeşliğin daha da gelişmesinin gerekli olduğunu görüyoruz. Çünkü bizim dinimiz, barış dinidir, kardeşlik dinidir. İslam'ın bütün dünyaya barış getirmek için gönderilen bir din olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Buna ihtiyaç var."

İnsan ilişkilerinde samimiyetin önemine de değinen Erbaş, "Farklı düşünceler olabilir, düşüncelerin farklılığı bizim zenginliğimizdir. Önemli olan o düşüncelere saygı göstermektir. Şuradaki muhabbeti gönlümüz istiyor ki her yerde görelim, her yerde yaygınlaştıralım. Eğer öyle olursa her zaman dediğimiz gibi; vatanımız ilelebet payidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erbaş, vatanın birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Büyüdükçe, geliştikçe, zenginleştikçe düşmanlarımız artıyor. Teröristler en büyük düşmanlarımız. Terör faaliyetleri ile ordumuzun, milletimizin birlikte yapmış olduğu mücadeleyi hep birlikte görüyoruz. Dua gerektiğinde dua ediyoruz, mal gerektiğinde malımızı, can gerektiğinde canımızı veriyoruz. Şehitlerimiz, işte bu birliğimizi beraberliğimizi korumak, vatanımızın ilelebet payidar olması için canlarını feda ettiler."

İftara, Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da katıldı.

