Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Avusturya'nın kararı insan haklarına aykırı

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'da gazetecilerin, "Avusturya hükümetinin 7 camiyi kapatıp imamların sınır dışı edilmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, Avusturya hükümetinin aldığı bu kararın çok yanlış, insan hakları, insan ve din özgürlüklerine aykırı olduğunu söyledi.

Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla bu kararın ya da bu söylemin uygulama safhasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum çünkü yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini, inançlarını yaşama özgürlükleri vardır. Müslümanlar da bu özgürlüklerini tabii ki İslam'ın mabedi olan camilerinde yaşayacaklardır, yerine getireceklerdir. Böyle bir yasaklama, medeni olduğunu iddia eden Avrupa'ya yakışmamıştır, böyle bir açıklama Avusturya'ya hiç yakışmamıştır."

"Böyle bir kısıtlama bizi çok üzmüştür"

Kendi medeniyetlerinde mabetlerin dokunulmazlığı olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Kendi ülkemizde Hristiyanların mabedi kiliseler, Yahudilerin mabedi sinagoglar, havralar son derece özgürdür, açıktır, herkes ibadetini yapmaktadır ama Avrupa'dan biz daha ilkeli, daha özgürlüklerden yana, daha insan haklarından yana, inanç özgürlüklerinden yana tavır beklerken ve bu özgürlükleri genişletmeye yönelik çalışmalar beklerken böyle bir kısıtlama, böyle bir cami kapatma anlayışı gerçekten bizi çok üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA