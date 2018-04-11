  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.14
    EURO 5.122
  • BIST 110975.88
    ALTIN 178.762
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyanet hakkında yalan haberler yapan siteye kapatma kararı

Diyanet hakkında yalan haberler yapan siteye kapatma kararı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meslekten ihraç ettiği imam hatip Yasin Kılınç'ın kurucusu olduğu internet sitesi, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime kapatıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyanet hakkında yalan haberler yapan siteye kapatma kararı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve üst düzey yöneticilerine hakaretler yayınlayan “Dinihaberler” isimli sitenin sahibi Yasin Kılıç, imam çıkmıştı.

Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi olduğu anlaşılan Yasin Kılıç hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma açılmış, Kılıç, soruşturma neticesinde görevinden ihraç edilmişti. İlk önce “Diyanethaber” adı altında faaliyet gösteren ve kendisini Diyanet’in resmi internet sitesi gibi göstermeye çalışan site, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayeti üzerine ismini değiştirmek zorunda kalmıştı.

Yasin Kılıç hakkında açılan soruşturma nedeniyle son birkaç aydır Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki yöneticiler hakkında gerçek dışı ve hakarete varan çok sayıda iftira içerikli yayın yapılıyordu. Sitenin geçtiğimiz dönemlerde kurum içerisindeki bazı üst düzey isimler tarafından korunup kollandığı iddia edilmişti. Site bir dönem Başbakan Yardımcılığı zamanında Numan Kurtulmuş’u hedef alan yayınlar da gerçekleştirmişti. 

Kaynak: İHA  

Etiketler: site, internet, Diyanet İşleri Başkanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER