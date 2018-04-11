Diyanet hakkında yalan haberler yapan siteye kapatma kararı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve üst düzey yöneticilerine hakaretler yayınlayan “Dinihaberler” isimli sitenin sahibi Yasin Kılıç, imam çıkmıştı.

Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi olduğu anlaşılan Yasin Kılıç hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma açılmış, Kılıç, soruşturma neticesinde görevinden ihraç edilmişti. İlk önce “Diyanethaber” adı altında faaliyet gösteren ve kendisini Diyanet’in resmi internet sitesi gibi göstermeye çalışan site, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayeti üzerine ismini değiştirmek zorunda kalmıştı.

Yasin Kılıç hakkında açılan soruşturma nedeniyle son birkaç aydır Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki yöneticiler hakkında gerçek dışı ve hakarete varan çok sayıda iftira içerikli yayın yapılıyordu. Sitenin geçtiğimiz dönemlerde kurum içerisindeki bazı üst düzey isimler tarafından korunup kollandığı iddia edilmişti. Site bir dönem Başbakan Yardımcılığı zamanında Numan Kurtulmuş’u hedef alan yayınlar da gerçekleştirmişti.

Kaynak: İHA