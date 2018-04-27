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Buradasınız : » » Diyanet, 2012'den bu yana Halep'e 1713 yardım tırı gönderdi

Diyanet, 2012'den bu yana Halep'e 1713 yardım tırı gönderdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı olarak, 2012 yılından bu yana Suriye'nin Halep şehrine 192 milyon lira tutarında yardım gönderdiklerini söyledi.

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Diyanet, 2012den bu yana Halepe 1713 yardım tırı gönderdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kayseri'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) iş birliğiyle düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasının törenine katıldı. 

Kampanya kapsamında, temin edilen un, gıda ve yatak yüklü 20 tır insani malzeme, Suriyelilere ulaştırılacak. 

"2012 yılından bugüne kadar 1713 tır yardım malzemesini Suriye'ye gönderdik"

Erbaş, 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyaları kapsamında Suriye'ye yaptıkları yardımı şöyle anlattı: 

"Bunu 81 ilimize yaygınlaştırdığımız zaman sadece Suriye için yaptıklarımızı şurada anlatmamız mümkün değildir. Şimdi Suriye'ye yardım zamanı, şimdi Türkmenlere yardım zamanı, şimdi yaraları sarma zamanı. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyaları ile 2012 yılından bugüne kadar 192 milyon lira tutarındaki 1713 tır yardım malzemesini Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını gidermek için gönderdik. 30 bin ton gıda malzemesi, 2,5 milyon giyim malzemesi, 500 bin barınma malzemesi, 2 milyon hijyen malzemesi, 51 bin kırtasiye seti ve oyuncak Suriye'ye ulaştırılmak üzere 154 milyon insana yardım diye devam ediyor."

"Milletimiz her zaman ensar olmuştur"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek, şunları söyledi: 

"Milletimiz her zaman ensar olmuştur. Bundan bin sene önce Orta Asya'dan Moğolların zulmünden kurtulmak için Anadolu topraklarına sığınan insanlarımıza ensar olmuşuz. Bundan 150 sene öncesinden itibaren Balkanlar'da yine zalimlerin zulmünden kurtulmak için gelen Balkanlı kardeşlerimize Anadolu bağrını açmış ensar olmuştur. Kafkaslar'dan kopup gelen kardeşlerimize ensar olmuşuz. Ortadoğu'da insanların başına gelen musibetlerden, savaşlardan dolayı Anadolu'ya sığınan Iraklı, Suriyeli kardeşlerimize, bundan 6-7 sene öncesinden itibaren ensar olmuşuz."

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, İl Müftüsü Şahin Güven ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören sonunda tırlar, okunan duanın ardından Suriye'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: AA 

Etiketler: yardım, suriye, Halep, Diyanet İşleri Başkanlığı, ali erbaş
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