Diyanet 100'den fazla ülkede hizmet veriyor

Derlenen bilgiye göre, 1924'te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığınca 1980'li yıllardan itibaren yurt içindeki vatandaşların yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlara da hizmet sunuluyor.

Bakanlar Kurulunun, büyükelçilikler ve başkonsolosluklar nezdinde din hizmetleri müşavirlikleri ve ataşelikleri oluşturulmasına ilişkin 1978'de aldığı karar kapsamında, 1985'ten itibaren yurt dışına din görevlileri gönderilmeye başlandı.

Bu çerçevede, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 2010 yılında göreve gelişine kadar ABD, Avustralya, bazı Avrupa ülkeleri ile Balkan ülkelerini ve Türk cumhuriyetlerini de kapsayan bir coğrafyada 18 din hizmetleri müşavirliği, 21 din hizmetleri ataşeliği ile bin 85 din görevlisi hizmet verdi.

Başkanlığın hizmet verdiği ülke ve personel sayısı 2010'dan itibaren hızla arttı. Bu doğrultuda din hizmetleri müşavirliklerinin sayısı 12'si Avrupa, 23'ü Avrasya ve 17'si Afrika ülkelerinde olmak üzere 52'ye, din hizmetleri ataşeliklerinin sayısı 30'u Avrupa, 6'sı Avrasya, 2'si Afrika ülkesi olmak üzere 38'e, din hizmetleri koordinatörlüğünün sayısı 7'si Avrasya, 4'ü Afrika ve biri Asya ülkesi olmak üzere 12'ye, din hizmetleri müşavir yardımcılıklarının sayısı 3'e yükseldi.

Bazı ülkelerde hem müşavirlik hem de ataşelikle hizmet verilirken, bir bölümü sözleşmeli 2 bin 43 din görevlisi Müslümanların ve soydaşların yoğun olduğu bölgelerde görev yapıyor.

Başkanlık tarafından, soydaşların yanı sıra yurt dışında yaşayan Müslüman azınlıklara hizmet konusunda da adımlar atıldı. Türkiye'nin dini eğitim ve din hizmetleri alanlarındaki tecrübe ve birikimlerini başta İslam ülkeleri olmak üzere Müslüman azınlıklarla paylaşmak amacıyla uluslararası toplantılar düzenlendi.

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetler kapsamında, 2010 öncesinde uluslararası şuralar, sempozyumlar ve zirveler gerçekleştirilirken bu faaliyetler 2010 sonrasında da artırılarak sürdürüldü. Bu çerçevede Avrasya İslam Şuralarının yanı sıra, Afrika Müslüman Liderler Zirvesi, Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı, Avrupa Müslümanları Buluşması, Latin Amerika Ülkeleri ve Karayip Adaları Müslüman Dini Liderler Zirvesi gibi etkinliklerle dünya genelinde pek çok Müslümana ulaşıldı.