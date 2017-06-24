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Dışişlerinden 'Kutsal topraklarda terör operasyonu' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: kutsal topraklardaki terör operasyonuna ilişkin, "Bu hain teşebbüsün önlenmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyor, Suudi güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz.

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Dışişlerinden Kutsal topraklarda terör operasyonu açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslam alemi için en kutsal mekanlardan olan Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünün şiddetle kınandığı, hain teşebbüsün önlenmiş olmasından dolayı memnuniyet duyulduğu vurgulanarak, "Suudi güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz." denildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ile umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemlere yönelik Cidde'de bir, Mekke'de ise iki hücre evine baskın düzenlendiği ve 1'i kadın 5 teröristin gözaltına alındığı duyurulmuştu. AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, kutsal toprak
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