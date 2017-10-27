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Buradasınız : » » Dışişleri'nden Katalonya açıklaması

Dışişleri'nden Katalonya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "İspanya'nın toprak bütünlüğü ile anayasaya ve ispanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz." açıklamasında bulundu.

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Dışişlerinden Katalonya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesiyle ilgili gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosunun aldığı bağımsızlık ilanı kararının doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmediğinin altı çizildi.

Açıklamada, "İspanya'nın toprak bütünlüğü ile anayasaya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Parlamentonun tek taraflı kararının İspanya anayasası ve kanunlarıyla bağdaşmadığı, İspanya ve bölge halkının iradesini yansıtmadığının değerlendirildiği açıklamada, "Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, dost ve müttefik İspanya'nın hükümet ve kurumlarının bu sınamayı aşabileceğinden kuşku duymadığı ve bu yöndeki çabalarını desteklediği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Katalonya, İspanya, Dışişleri
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