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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığından Sierra Leone'ye başsağlığı

Dışişleri Bakanlığından Sierra Leone'ye başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da dün aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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Dışişleri Bakanlığından Sierra Leoneye başsağlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Freetown'ın bulunduğu yarımadayı etkisi altına alan yoğun sağanak yağış sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ağır can kayıpları ve büyük hasara yol açtığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sierra Leone halkının acısını yürekten paylaşıyor, bu elim faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Sierra Leone halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yineliyoruz. Türkiye, Sierra Leone'ye elinden gelen desteği sağlamaya hazırdır."

Etiketler: afrika, toprak kayması, Sierra Leone
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