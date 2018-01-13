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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Rauf Denktaş' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Rauf Denktaş' mesajı

Dışişleri Bakanlığı, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz." dedi.

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Dışişleri Bakanlığından Rauf Denktaş mesajı

Dışişleri Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın her türlü zorluğun aşılmasında üstün liderlik sergilediği, kalplerde ve tarihteki müstesna yerini her zaman koruyacağı bildirildi.

Bakanlıktan, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 6'ncı yılı dolayısıyla yayımlanan mesajda, hayatını Kıbrıs Türkü'nün varoluş uğruna verdiği onurlu mücadeleye adayan Denktaş'ın, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını, ana vatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde dirayet ve özveriyle savunduğunu kaydedildi.

Her türlü zorluğun aşılmasında üstün liderlik sergileyen Denktaş'ın, kalplerde ve tarihteki müstesna yerini her zaman koruyacağı belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Rauf Denktaş’ın izinde sürdürdüğü kararlı mücadelenin, Ada’nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanına dönüşmesine vesile olacağı inancıyla, merhum Denktaş’ın aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz."

Kaynak: AA 

Etiketler: rauf denktaş, Dışişleri Bakanlığı
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