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Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde petrol tesislerinin yetkisiz oluşumlara devredilmesinin endişeyle karşılandığı kaydedildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde yer alan petrol tesislerinin idaresinin yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüsleri derin endişeyle karşılıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, söz konusu tesislerin idaresinin Ulusal Petrol Şirketi dışındaki yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüslerin derin endişeyle karşılandığı açıklandı.

Barış ve istikrar gayretlerini akamete uğratabilir

Açıklamada, tüm Libya halkına ait olan doğal kaynakların gayrimeşru yollarla idare edilmeye çalışılmasının uluslararası toplumun desteğiyle ülkede sürdürülen barış, uzlaşma ve istikrar yönündeki gayretleri akamete uğratma riski taşıdığı belirtildi.

Bu nedenle Libya'nın tüm doğal kaynaklarının ve tesislerinin idaresinin bir an önce meşru makamlara iade edilmesi gerektiği ifade edildi.

Libya'da uluslararası alanda tanınmayan Abdullah es-Sini başkanlığındaki geçici hükümete bağlı Petrol Kurumu, Petrol Hilali bölgesindeki petrol limanlarını Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerden teslim almıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: petrol hilali bölgesi, Libya, Dışişleri Bakanlığı
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