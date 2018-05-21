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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan’daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından Hindistandaki saldırıya kınama

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde, Maocular tarafından yol kenarına yerleştirilen bomba, dün polis aracının geçişi sırasında patlatılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'daki saldırıyı kınayarak başsağlığı dileklerini iletti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yedi polis memurunun hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hindistan halkına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, hindistan, Dışişleri Bakanlığı
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