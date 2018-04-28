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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney ve Kuzey Kore Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney ve Kuzey Kore Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki iradelerini açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

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Dışişleri Bakanlığından Güney ve Kuzey Kore Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında dün ara bölgede gerçekleştirilen zirvede tarafların Kore Yarımadası'nda gerilimin düşürülmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamalarının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, Kore Yarımadası’nda güven ortamının oluşturulmasını ve nükleer silahsızlanmayı hedefleyen diplomasi sürecinin yapıcı şekilde ilerlemesinin hem bölge, hem dünya barışı için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekildi.

"Göreve geldiği günden bu yana bu sürecin yürütülmesindeki müstesna rolü dolayısıyla Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'i tebrik ediyoruz. Türkiye, özel tarihi bağlara sahip olduğu Kore Yarımadası’nda uzlaşma, istikrar ve barışın hakim kılınmasına yönelik çabaları desteklemeyi ve önümüzdeki süreçte tarafları teşvik etmeyi sürdürecektir."

Güney Kore-Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, güney kore, Kuzey Kore, zirve, Panmunjom Ortak Deklarasyon
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