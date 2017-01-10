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Dışişleri Bakanlığı Sina yarımadasındaki şiddet olaylarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Sina yarımadasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı Sina yarımadasındaki şiddet olaylarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Sina yarımadasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde dün gerçekleştirilen terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Mısır halkı ile acılı ailelere başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Mısır'da Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş şehrinin Mesaid bölgesinde polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 4'ü sivil 9 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. AA
 
Etiketler: mısır, kuzey sina, Dışişleri Bakanlığı, kınama
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