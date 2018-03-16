  • 16 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.92
    EURO 4.808
  • BIST 117216.28
    ALTIN 165.072
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımadığımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımadığımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukukun ihlaliyle ortaya çıkan fiili durumu tanımadığını yineleyerek, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini teyit etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanlığı: Rusyanın Kırımı ilhakını tanımadığımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru ilhakının dördüncü yıl dönümüne ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nın, dört yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya tarafından ilhak edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu eylemin sonucu olarak ortaya çıkan fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz.

Yarımadanın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, rusya, Kırım, ilhak, Dışişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER