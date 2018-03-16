Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımadığımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru ilhakının dördüncü yıl dönümüne ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nın, dört yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya tarafından ilhak edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu eylemin sonucu olarak ortaya çıkan fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz.

Yarımadanın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA