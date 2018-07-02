Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın: ABD ile mutabakat yoğun görüşmelerin ilk somut neticesidir

ABD'nin Bağımsızlığının 242. yıl dönümü nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve eşi Alison Kosnett'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda davet verildi.

Davete Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.

"ABD ile ilişkilerimiz en yoğun dönemlerinden birini yaşamaktadır"

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ABD'nin bağımsızlık gününü tebrik etti.

"Türkiye ve ABD tarihi uzun bir geçmişe dayanan güçlü ve köklü ilişkilere sahip iki ülkedir. ABD'nin başkentinin sembollerinden biri olan Washington anıtında Türkiye'den 1850'li yıllarda dostluk nişanesi olarak gönderilen bir taş bulunmaktadır. NATO müttefikimiz, ikili düzeyde ise stratejik ortağımız olan ABD ile ilişkilerimiz en yoğun dönemlerinden birini yaşamaktadır."

"24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız"

Büyükelçi Ümit Yalçın, Türkiye-ABD ilişkilerinin özellikle bölgesel bazda birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi.

"İki ülke arasındaki potansiyeli bölgesel ve küresel düzeyde hayata geçirme arzusundayız. 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. ABD ile uzun vadeli hedef ve çıkarlara dayanan ilişkiler bu dönemde de dış politika vizyonumuzun kilit taşlarından biri olmaya devam edecektir."

"Türkiye'de ve bölgede meydana gelen gelişmeler ABD ile fikir ayrılıklarına sebep oldu"

Son dönemde Türkiye'de ve bölgede meydana gelen gelişmelerin ABD ile bazı konularda fikir ayrılıklarına sebep olduğunu belirten Büyükelçi Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terör ve insani kriz başta olmak üzere bölgemiz ve ötesinde yaşanan kaygı verici gelişmeler ve karşı karşıya kaldığımız tehditler, karşılıklı çıkar temelinde birbirimizin güvenlik kaygılarını ciddiye almamızın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Münbiç konusunda vardığımız mutabakat, son dönemde yoğun bir şekilde sürdürülen görüşmelerin ilk somut neticesi olmuştur.

Önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışma grubu toplantılarının iki ülke arasında uzun zamandır hassasiyet yaratan konulara önemli bir çözüm aracı olmaya devam edeceğine inanıyorum. Biz Türkiye olarak ABD ile kimi zaman omuz omuza dünyanın pek çok bölgesinde barış ve güvenlik uğruna mücadele ettik ve önemli kazanımlar elde ettik. Bu anlayış ve dayanışma ruhunun halklarımız ve dost ülke halklarının bekası ve iyiliği için devam edeceğinden eminiz."

"Amerika gibi Türkiye de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett de Philadelphia'da 1776'da, ulusal bağımsızlık için verilen büyük bir mücadelenin ortasında, Amerika'nın yeni meclisinin imzaladığı bağımsızlık bildirgesini anımsattı.

"İki yüzyılı aşkın süredir Amerikalılar, sürekli evrilen Amerikan milletini oluşturan kültürlerin, dinlerin, felsefelerin ve ırkların çeşitliliğinden güç almışlardır. Kendileri de göçmen olan büyük anne ve büyükbabam, bana ilk olarak her Amerikalının görevinin, kurucularının 'herkes için özgürlük ve adalet' hayalini gerçekleştirmek olduğunu öğrettiler.

Devrimci liderlerin demokratik hayallerini kalıcı gerçeğe dönüştürme mücadelesi, nesiller boyunca Amerikalıların ve Türklerin ortak problemi olmuştur. Bu, birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Amerika gibi Türkiye de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır.

Otuz yıl önce Ankara'daki ilk görevimden bu yana, inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan, farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının, kendi mükemmel birliklerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu."

Philip Kosnett, iki ülke halklarının ortak amaçlarına ulaşma konusundaki yeteneklerine olan inancının değişmediğini belirtti.

"Aynı şekilde ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum."

Kosnett, genç ülkelerini önce savaş alanında özgürlüklerine kavuşturan ve sonrasında onlar için demokrasiyi hedef olarak belirleyen iki büyük liderin sözlerine değinmek istediğini söyledi.

"George Washington; 'demokratik devletler karar vermeden önce mutlaka konunun her yönünü değerlendirmelidir. Bu onların hükümetini yavaşlatır ama sonuçta doğru karar alınmış olur' demişti. Son olarak, ölümsüz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini onurlandıralım; 'Yurtta sulh, cihanda sulh.'"

Kaynak: AA